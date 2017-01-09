Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nijerya'da canlı bombalı saldırı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da iki ayrı canlı bomba saldırısı gerçekleştirildiği, olaylarda en az 8 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

  • ABUJA (AA)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin, Nijerya güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Borno eyaletinde dün akşam iki kadın terörist aynı anda üzerlerindeki bomba düzeneğini patlattı.

Şu ana kadar kimsenin üstlenmediği, en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıları, terör örgütü Boko Haram'ın yaptığından şüpheleniliyor. Örgüt hafta sonu Yobe eyaletindeki bir askeri üsse saldırmış, olayda 1'i rütbeli olmak üzere 6 asker yaşamını yitirmişti.

Uzmanlar, Nijerya ordusunun ülkenin kuzeydoğusundaki Sambisa ormanı kırsalında düzenlediği operasyonlar sonucu Boko Haram'ın büyük güç kaybettiği ve ayakta kalma mücadelesi verdiği değerlendirmesinde bulunuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, bugüne kadar 17 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu. Örgüt, geçen yıldan beri eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

İran eski Cumhurbaşkanı Rafsancani hayatını kaybetti

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Karla kaplı İstanbul havadan görüntülendi

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Avustralya'nın her yeri vahşi kedilerle doldu

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

Havadan fotoğraflarla İstanbul'da kar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA