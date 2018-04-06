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Nijerya'da çatışma: 2'si asker 23 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında askerlerle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 2 asker ile 21 kişinin öldüğü bildirildi.

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Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Texas Chukwu, yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletinde çobanlar ve çiftçiler arasında devam eden çatışmanın önlemek için bölgeye gönderilen asker ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını belirtti. Çatışmada 2 askerin ile karşı taraftan 21 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralının kaçtığını ifade eden Chukwu, silahlı kişilere ait mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Kuzeydoğu Koordinatörü Süleyman Mohammed, dün yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletinde çobanlar ve çiftçiler arasında yaşanan şiddet olaylarında son bir haftada 54 kişinin öldüğünü, 71 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Mohammed, çatışmalar nedeniyle yaklaşık 7 bin kişinin yerinden edildiğini kaydetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, bölgedeki çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Olaylarla bağlantılı olarak ayrıca, Fulani çobanlarının, Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkenin güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştıkları ileri sürülüyor.

 

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