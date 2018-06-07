Nijerya'da çiftçiler ve sığır çobanları arasında çatışma: 15 ölü

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Benue Eyaleti Enformasyon Bakanı Lawrence Onoja, eyalete bağlı Guma bölgesinde çiftçiler ile sığır çobanlarının birbirlerinin ev ve çiftliklerine saldırdığını, son iki günde yaşanan çatışmalarda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin Hristiyanların yoğun olduğu güneyi ile Müslümanların yoğun olduğu kuzeyi arasında kalan ve "Orta Kuşak" olarak adlandırılan bölgede, sığır çobanları ile çiftçiler arasında sürekli çatışmalar yaşanıyor.

Sığır çobanlığı yapan Fulani kabilesi, çiftçilik yapan Mambilla kabilesinin kendilerine ait bölgeleri işgal ettiğini ve hayvanlarını çaldığını ileri sürüyor.

Mambilla kabilesi ise hayvanlarını otlatmak isteyen Fulanilerin tarlalarına ve ürünlerine zarar verdiğini savunuyor.

Son aylarda çiftçiler ile sığır çobanları arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce insan hayatını kaybetti.