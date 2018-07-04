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Nijerya'da çok sayıda kaçak petrol kuyusu kapatıldı

Nijerya donanması, son iki ayda ülkenin güneydoğusunda düzenlediği operasyonlarda yaklaşık bin 500 kaçak petrol kuyusunu kapattı.

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Nijerya Haber Ajansı'nın (NAN) haberine göre, operasyonu yürüten Amiral İbrahim Dewu, petrol yataklarının bulunduğu Nijer Delta bölgesindeki operasyonlarda bin 500 yasa dışı kuyunun kapatıldığını bildirdi.

Bölgenin bataklık olduğuna dikkati çeken Amiral Dewu, bundan faydalanılarak birçok yerde kaçak kuyu açıldığını kaydetti. Dewu, bölgedeki yasa dışı kuyulara yönelik operasyonların devam edeceğinin altını çizdi.

Ülkenin Kaduna, Warri ve Port Harcourt bölgelerindeki kuyulardan günlük ortalama 445 bin varil petrol çıkartılıyor. Ancak teknik sıkıntılar ve yeterli bakımın yapılamaması nedeniyle buradaki rafineriler kapasitelerinin yarısı kadar üretim yapabiliyor.

Silahlı grupların Nijer Deltası'ndaki saldırıları sonucunda ülkede petrol üretimi 2016 yılında beklentilerin altında gerçekleşmişti. 2016 bütçesinde tahmin edilen günlük petrol üretimi 2,2 milyon varil iken, bu rakam ancak 1 milyon varile ulaşabilmişti.

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