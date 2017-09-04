Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nijerya'da doktorlardan süresiz grev kararı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da doktorlar, maaşların zamanında ödenmemesi, kötü çalışma koşulları ve sağlık sektörüne yönelik yatırımın yapılmaması nedeniyle süresiz greve gitme kararı aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği'nden (NARD) yapılan açıklamada, ülke genelinde "süresiz grev" başlatıldığı duyuruldu.

NARD, hükümetten, doktorların kötü çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi, maaşlarının zamanında ödenmesi ve sağlık sektörüne ayrılan ödeneğin arttırılmasını talep ediyor.

Grev kararının, Devlet Başkanı Muhammed Buhari liderliğindeki hükümeti zor durumda bırakması bekleniyor.

Nijerya'da bir süre önce Üniversite Akademisyenleri Sendikası da hükümetin 2009'da imzalanan anlaşmaya uymadığı gerekçesiyle "süresiz grev" yapma kararı almıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cesur Karadenizli Kato'da Mehmetçik için mangal yaptı: Burayı piknik alanı yapacağız

Cesur Karadenizli Kato'da Mehmetçik için mangal yaptı: Burayı piknik alanı yapacağız

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA