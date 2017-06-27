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Nijerya'da eş zamanlı 7 intihar saldırısı

Nijerya'nın Maiduguri kentinde eş zamanlı 7 bombalı intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde eş zamanlı düzenlenen 7 bombalı intihar saldırısında 9 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya polisi adına açıklama yapan komiser Damian Chukwu, Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de eş zamanlı 7 bombalı intihar eyleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.  Chukwu, saldırılarda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 12 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüzbinlerce insan göç etmek zorunda kalıyor.

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