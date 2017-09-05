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Nijerya'da fidyeciler Eğitim Bakanı Gorah'ı kaçırdı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinin Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanı John Gorah'ın fidye için kaçırıldığı bildirildi.

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Nijerya Haber Ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Kaduna'da görev yapan Gorah, fidyeciler tarafından kaçırıldı.

Bakanlığın Yüksek Eğitim Direktör Yardımcısı Steven Haruna, gazetecilere, Bakan Gorah'ın eyaletin Mararaban Rido bölgesindeki evine gelen kimliği belirsiz kişilerce fidye için kaçırıldığını söyledi.

Haruna, güvenlik güçlerinin Gorah'ı bulmak için çalışma başlattığını kaydetti.

Nijerya'nın birçok eyaletinde adam kaçırma olaylarına karışanlar idamla yargılansa da fidye amacıyla kaçırma olaylarının önüne geçilemiyor.

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