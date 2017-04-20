Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nijerya'da menenjit salgını: 745 ölü

Nijerya Sağlık Kontrol Merkezi, ülkede 745 kişinin menenjit salgını sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Nijerya'nın kuzeyinde yaygın olarak görülen menenjitin 'salgın sınırına' ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "17 Nisan'a kadar sağlık kurumlarına 8 bin 57 menenjit vakası belirtildi ve şimdiye kadar bunların 745'i hayatını kaybetti" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Isaac Adewole da ülkedeki 36 eyaletten 26'sında etkili olan salgına karşı bölgedeki siyasi ve yerel temsilcileri acil toplantıya çağırdı.

Salgının aşıyla durdurulabileceği ve bunun için 1 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu kaydediliyor.

Menenjit, ülkede 2015'te 131 kişinin, 2016'da da 33 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

Beyinden başlayarak tüm vücuda yayılan hastalık, hava yoluyla bulaşarak çeşitli sakatlıklara ve ölüme yol açabiliyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e büyük şok!

Türkiye düşmanı Cem Özdemir'e büyük şok!

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Etna Yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor

Acımasız vahşi doğa

Acımasız vahşi doğa

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

Çılgın sanatçı müzede kuluçkaya yattı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA