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Nijerya'da toprak kayması: 6 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasında 6 kişi hayatını kaybetti.

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Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, ülkenin Sokoto eyaletine bağlı Illela-Kalmalo köyünde, aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması yaşandı.

Afette 6 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Bölgede devam eden yağışlarda çok sayıda binanın hasar gördüğü kaydedildi.

 

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