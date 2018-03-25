Nijerya'da toprak kayması: 6 ölü

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, ülkenin Sokoto eyaletine bağlı Illela-Kalmalo köyünde, aşırı yağışlar nedeniyle toprak kayması yaşandı.
Afette 6 kişi öldü, bir kişi de yaralandı.
Bölgede devam eden yağışlarda çok sayıda binanın hasar gördüğü kaydedildi.
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