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Nijerya'da Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için su kuyusu açıldı

Nijerya'nın başkenti Abuja'da Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için inşa edilen su kuyusu dualarla açıldı.

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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın başkenti Abuja'da Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için inşa edilen su kuyusu dualarla açıldı.

Başkent Abuja'nın Gwagwalada bölgesinde su kuyusunun açılış törenine, Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Abuja Din Hizmetleri Ataşesi Ali Kaşıkırık, Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol ve bölge sakinleri katıldı.

Törende konuşan Darul Erkam Vakfı Başkanı Akyol, Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini, bu zorlu süreçte şehitler ve gaziler olduğunu belirterek, "Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de Allah'tan şifa diliyoruz, yakınlarına Rabbim sabrı cemil ihsan eylesin." dedi.

Akyol, "Nijerya’da, Abuja’nın Gwagwalada bölgesinde şehitlerimiz için su kuyumuzu açmış bulunuyoruz. Rabbim, buradaki kardeşimizle beraber inşallah bu su kuyumuz hayırlara vesile olur. Gönlümüz, dualarımız hep Mehmetçik'imiz yanında. Buradaki kardeşimizle beraber dua ediyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun." diye konuştu.

"Dualarımız Türk askerleriyle beraber"

Bölge sakinlerden Ebubekir Garba ise Darul Erkam Vakfına ve Türkiye'ye şükranlarını sundu.

Türk askerlerinin yanında olduklarını ifade eden Garba, "Dualarımız Türk askerleriyle beraber. Teröre karşı savaşların da Allah yardımcıları olsun." dedi.

Garba, terörün ne kadar kötü olduğunu şahsen bildiğini belirterek, "Bende Boko Haram saldırılarında babamı kaybettim, o yüzden Türkiye’deki şehit yakınlarının neler hissettiklerini anlayabiliyorum. Şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına Allah sabır versin." ifadelerini kullandı.

Garba ayrıca "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Allah yardımcısı olsun, Allah düşmanın şerrinden korusun." dedi.

Su kuyusu açılışının ardından Darul Erkam Vakfı, adak kesti ve çocuklara şeker dağıttı.

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