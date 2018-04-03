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Nijerya'daki şiddet olayları: 13 ölü

Nijerya'nın Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Miyetti Allah Büyükbaş Hayvancılık Derneği'nin (MACBAN) Başkanı Alhaji Danladi Chiroma, Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde çobanlar ve çiftçiler arasında çatışma çıktığını belirtti.

Chiroma, çatışmada 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 büyükbaş hayvanın telef olduğunu ve çok sayıda evin yandığını aktardı.

Bölge, zaman zaman çoban ve çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak Benue eyaletinde geçen hafta çıkan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığı ve kendilerine saldırdığı iddiasında bulunuyor.

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde, 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

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