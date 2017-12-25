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Nijerya'nın Borno eyaletinde 52 bin yetim okula gidemiyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde yaklaşık 52 bin yetim çocuk Boko Haram örgütünün saldırıları nedeniyle okula gidemiyor.

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Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan eyaletin Medya ve İletişim Stratejisi Sorumlusu Malam İsa Gusau, yaptığı açıklamada, eyaletteki yaklaşık 52 bin yetim çocuğun eğitim imkanlarından yoksun olduğunu belirtti.
 
Gusau, "Eyalet valiliği yaklaşık 52 bin yetimin eğitim alamaması nedeniyle kaygılı. Eyalette birçok okul var ancak bunlar yetersiz." ifadelerini kullandı.
 
Bölge halkının Boko Haram örgütüyle mücadelede ordu birliklerine desteğinden övgüyle bahseden Gusau, "Güvenlik güçlerimiz ve valiliğimiz isyancıların yenilgiye uğratılarak barışın sağlanması için tüm güçleriyle çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Terör örgütün saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

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