Nikaragua'da otobüs nehre uçtu: 8 ölü

Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, yolcu almak için nehrin yakınlarında duran otobüs, frenleri tutmayınca nehre uçtu.

Otobüsteki 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yolcular için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.