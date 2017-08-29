Nikaragua'da otobüs nehre uçtu: 8 ölü
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın güneyinde otobüsün nehre uçması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, yolcu almak için nehrin yakınlarında duran otobüs, frenleri tutmayınca nehre uçtu.
Otobüsteki 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yolcular için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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