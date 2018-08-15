Nil Nehri'nde öğrencileri taşıyan tekne battı: 23 ölü
Sudan'ın kuzeyindeki Nil Nehri'nde öğrencileri taşıyan bir teknenin batması sonucu 22'si öğrenci 23 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre, Nil Nehri Eyaleti'ne bağlı El-Buheyra bölgesinde Nil Nehri'nde 40'tan fazla öğrenciyi taşıyan bir tekne, bölgede etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle motorunda oluşan arıza nedeniyle battı.
Olayda 22'si öğrenci, 1'i kadın 23 kişi yaşamını yitirdi.
Sivil savunma birimlerinin nehirde arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
22 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Sudan'da bugün şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.