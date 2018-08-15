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Nil Nehri'nde öğrencileri taşıyan tekne battı: 23 ölü

Sudan'ın kuzeyindeki Nil Nehri'nde öğrencileri taşıyan bir teknenin batması sonucu 22'si öğrenci 23 kişi hayatını kaybetti.

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Sudan resmi ajansı SUNA'nın haberine göre, Nil Nehri Eyaleti'ne bağlı El-Buheyra bölgesinde Nil Nehri'nde 40'tan fazla öğrenciyi taşıyan bir tekne, bölgede etkili olan şiddetli yağış ve rüzgarın etkisiyle motorunda oluşan arıza nedeniyle battı. 
 
Olayda 22'si öğrenci, 1'i kadın 23 kişi yaşamını yitirdi.
 
Sivil savunma birimlerinin nehirde arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
 
22 Haziran'dan bu yana şiddetli yağışların etkili olduğu Sudan'da bugün şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edilmişti.

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