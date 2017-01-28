Ninova Muhafızları, Musul'da 30 mahalleyi kontrol edecek
Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi, Musul'un doğusunda 30 mahallenin denetiminin komutasındaki güce verildiğini bildirdi.
- AA
Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi, Musul'un doğusunda 30 mahallenin denetiminin komutasındaki güce verildiğini bildirdi.
Nuceyfi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Musul'un doğusunda 30 mahallenin kontrolü Ninova Muhafızları'na verildi." ifadesini kullandı.
Ninova Muhafızları'nın Musul'daki DEAŞ hücrelerinin üzerine azimle gitmesi çağrısında bulunan Nuceyfi, halkın can ve mal güvenliğinin korunmasını da istedi.
Nuceyfi, söz konusu bölgelerdeki vatandaşlarla Ninova Muhafızları arasında sağlıklı iletişim kurulabilmesi için halk meclisleri oluşturulacağını sözlerine ekledi.
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