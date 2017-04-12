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Ninova Muhafızları Musul'da güvenliği sağlayacak

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, Ninova Muhafızları'nın kentte güvenliğin sağlanması için görevlendirileceğini bildirdi.

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Musul yakınındaki Ninova Muhafızları kampını ziyaret eden Nuceyfi, bu birliğin kentin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonlarına çok katkı sağladığına dikkati çekti.

"Ninova Muhafızları ilerleyen zamanda kentte güvenliği sağlama görevini üstlenecek." diyen Nuceyfi, sözünü ettiği tarihe ilişkin bilgi vermedi.

Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi de geçen ocak ayında, Musul'un doğusunda 30 mahallenin denetiminin komutasındaki güce verildiğini duyurmuştu.

NİNOVA MUHAFIZLARI KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen Ninova Muhafızları, eski Musul Valisi Nuceyfi'nin komutasında yönetilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitilen 2 bin sünni güç, son olarak Musul operasyonuna peşmerge ile birlikte katılım sağlamıştır. Kuruluş aşamasında 'Haşdi Vatani' ismiyle ortaya çıkan bu kuvvet, daha sonra isimlerini 'Ninova Muhafızları' olarak değiştirme kararı almıştır.

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