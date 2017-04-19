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Nisanda kar Saraybosnalıları şaşırttı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da dün gece başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

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Son günlerde havaların ısınmasıyla adeta bahara "merhaba" diye Saraybosnalılar, nisan ayında yağan kar nedeniyle sabah işe veya okula gitmek üzere evlerinden çıkarken zor anlar yaşadı.
 
Birçok vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarını ve evlerinin önünü temizlemek için işe koyulurken, şehir merkezinde ise ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Çok sayıda ağaç dalı karın ağırlığıyla kırılırken, trafikte de yer yer sıkıntılar oluştu.
 
Öte yandan, Saraybosna'ya girişlerde uzun kuyruklar oluştuğu öğrenildi.
 
Kar kalınlığı şehir merkezinde 15 ila 20 santimetreye kadar ulaşırken, meteoroloji uzmanları kar yağışının yarın ve cuma günü de devam etmesinin beklendiği, hafta sonu hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşebileceği uyarısında bulundu.

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