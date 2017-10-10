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Nobel Barış Ödüllü ICAN'den Trump'a: İran nükleer anlaşması feshedilmesin

Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN) Direktörü Beatrice Fihn, ABD yönetimine İran nükleer anlaşmasını feshetmemesi çağrısı yaptı.

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Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nükleer Silahların İmha Edilmesi Kampanyası (ICAN) Direktörü Beatrice Fihn, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Nobel Barış Ödülü'nü kazanmış olmaktan onur duyduklarını belirterek, bu ödülün ICAN'e nükleer silahsızlanma konusunda daha fazla ülkeyi ikna etmek açısından büyük fırsatlar yaratacağını söyledi. 

'50'den fazla ülke imza attı'

Fihn, ABD, Rusya, Çin gibi nükleer güç sahibi ülkelerin karşı çıkmasına karşın nükleer silahların tüm dünyada imha edilmesi ve yenilerinin yasaklanmasını amaçlayan Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na 50'den fazla ülkenin imza attığını, nükleer silahların neden olacağı insani felaketlere dikkat çekerek, daha fazla ülkeyi nükleer silahsızlanmaya ikna çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

'Kuzey Kore'yi ikna edemeyiz'

Fihn, nükleer silahların güvenlik için gerekli olduğunu söyleyen ülkelerin ise Kuzey Kore'yi nükleer silahsızlanma konusunda ikna edemeyeceğinin altını çizdi. 

 Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'ı nükleer silahlardan vazgeçirmeyeceğinin farkında olduklarını ancak bu ödülün milyonlarca insana ulaşmak için büyük bir fırsat olduğuna dikkati çeken Fihn, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili de değerlendirme de bulundu. 

Fihn, "ABD hükümetine bu anlaşmayı feshetmemesi çağrısı yapıyoruz. Şu anda dünyanın ihtiyacı olan şey bu değil ve İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığına dair bir kanıt da görmüyoruz." dedi.

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