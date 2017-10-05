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Nobel Edebiyat Ödülü Ishiguro'nun

Nobel Edebiyat Ödülü'nü Kazuo Ishiguro kazandı.

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Geçtiğimiz yıl Bob Dylan’ın layık görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülü’nü bu yıl Kazuro Ishıguro kazandı.  
 
Nobel Edebiyat Ödülü’ne bu yıl Japon asıllı İngiliz yazar Kazuro Ishıguro layık görüldü.
 
Geçtiğimiz Nobel Edebiyat Ödülü’nü Bob Dylan almıştı. Favoriler arasında gösterilmeyen Bob Dylan, “Amerikan şarkı kültüründe yeni bir şiirsel anlatım oluşturduğu için” ödüle layık görülmüştü.
 

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