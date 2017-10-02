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Nobel Tıp Ödülü'nü 3 ABD'li bilim insanına kazandı

Nobel Tıp Ödülü'nü gündelik vücut ritmi ile ilgili çalışmalarından dolayı 3 ABD'li bilim insanına verildi.

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Nobel Tıp Ödülü yeni sahiplerini buldu.
 
Nobel Tıp Ödülü'nü Jefferey Hall, Michael Rosbash ve M. Young kazandı.
 
Ödül Nobel’in resmi Twitter hesabından da duyuruldu.
 
Araştırmacılar gündelik vücut ritmi ile ilgili çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü. (ntv)

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