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Almanya'da Noel pazarýndaki saldýrýda ölenler için Müslümanlardan anma

Almanya'nýn baþkenti Berlin'in Breitscheidplatz Meydaný'ndaki Noel pazarýna týr ile düzenlenen saldýrýda yaþamýný yitirenler, Köln'de düzenlenen törenle anýldý.

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Tarihi Köln Katedrali önünde, Müslümanlarýn oluþturduðu #Zusammen (Birlikte) isimli grubun organize ettiði anma törenine, Türklerin yaný sýra Almanlar da katýldý.

Meydandaki taþ duvara Almanca olarak "Berlin ile birlikteyiz", "Terörün dini yoktur", "Birlikten kuvvet doðar" yazýlý dövizler asýldý, yaþamýný yitirenler için mumlar yakýldý.

Anma töreninin organize edenlerden Dunya Adýgüzel konuþmasýnda, birlik ve beraberlik mesajlarý vererek, "Son dönemlerde yaþanan bazý olaylarda Müslümanlar ile üzerindeki yaþadýðýmýz ülke insanlarý ayrýþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Ancak kimsenin bu birlikteliði bozmaya gücünün yetmeyecektir" ifadesini kullandý.

"Umarýz hiçbir yerde tekrar bu tür olaylar yaþanmaz"

Adýgüzel, din, dil, ýrk ayýrt etmeksizin mutlu ve huzurlu þekilde birlikte yaþayan toplumlarýn bir bütün ve adeta ayný halk olduðunu belirterek, "Berlin'de yaþananlar çok üzücü. Orada yaþamýný yitirenleri saygýyla anýyoruz. Yakýnlarýna baþsaðlýðý yaralýlara da acil þifalar diliyoruz. Umarýz hiçbir yerde tekrar bu tür olaylar yaþanmaz." dedi.

Soðuk havaya raðmen anma törenine katýlanlara tören sonunda gül daðýtýldý.

Berlin'de pazartesi akþamý bir týrýn Noel pazarýna girmesi sonucu 12 kiþi hayatýný kaybetmiþ, 18'i aðýr 48 kiþi yaralanmýþtý.

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