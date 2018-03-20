Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Norveç Adalet ve Göçmen Bakanı Listhaug istifa etti

Norveç Adalet ve Göçmen Bakanı Sylvi Listhaug, muhalefetin yoğun baskısı nedeniyle istifa etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Listhaug, muhalefet partilerinin sağ azınlık koalisyon hükümeti hakkında gensoru verme tehdidinden sonra basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya üzerinden geçen hafta yaptığı paylaşım yüzünden "cadı avı"na maruz kaldığını belirterek istifa kararı aldığını ifade eden Listhaug, "partisinin hükümetten ayrılmasına gönlü elvermediği için bu kararı aldığını" kaydetti.

Listhaug, El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör örgütü listesinde gösterilen Eş-Şebab terör örgütünün bir militanının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak ''İşçi Partisi teröristlerin haklarını ulusal güvenliğimizin üzerinde tutuyor.'' şeklinde bir yorum yazmıştı.

Geçen hafta yaptığı bu paylaşım nedeniyle büyük tepki alan Listhaug, mesajından dolayı pişmanlığını dile getirip kamuoyundan özür dilemişti.

Norveç'te azınlık koalisyon hükümeti 6 ay önce kurulmuştu

Norveç'te eylül ayındaki genel seçimlerin ardından Muhafazakar Partiden Erna Solberg liderliğinde, sağcı popülist İlerleme Partisi ve Liberal Parti ile azınlık hükümeti kurulmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

Güzel´in cenaze töreninde TBMM´de bir ilk

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

Kum tanesi büyüklüğünde bilgisayar

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA