Norveç, BAE'yle olan bütün silah anlaşmalarını iptal etti

Norveç, Yemen savaşına yönelik müdahilliğinden ötürü Birleşik Arap Emirlikleri ile arasındaki silah ve mühimmat ihracatını askıya aldığını ilan etti.

BAE'ye satılan Norveç silahları, AFP'de yer alan habere göre 2016 yılında, bir önceki yıla göre iki katına çıkarak, 8 milyon euroya yükselmişti.