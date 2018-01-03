Norveç, BAE'yle olan bütün silah anlaşmalarını iptal etti
Norveç, Yemen savaşı nedeniyle BAE'ye yönelik bütün silah ihracatını durdurduğunu duyurdu.
- star.com.tr
Norveç, Yemen savaşına yönelik müdahilliğinden ötürü Birleşik Arap Emirlikleri ile arasındaki silah ve mühimmat ihracatını askıya aldığını ilan etti.
BAE'ye satılan Norveç silahları, AFP'de yer alan habere göre 2016 yılında, bir önceki yıla göre iki katına çıkarak, 8 milyon euroya yükselmişti.
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