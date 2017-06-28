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Norveç Hükümeti İslam Konseyi'ne devlet yardımını durdurdu

Norveç Hükümeti ülkedeki islami örgütlenmelerin çatı kuruluşu Norveç İslam Konseyi´ne 2017 yılında yapılması gereken 650 bin Norveç Kronu (68.000 Euro) devlet yardımını belirsiz bir süre için durdurdu.

  • DHA
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Norveç Kültür Bakanlığı´ndan yapılan konu ile ilgili yaptığı açıklamada `Bakanlığımızın yaptığı değerlendirme sonucu  Norveç İslam Konseyi´nin yaptığı çalışmaların ve üstlendiği rolün güvenilirliği konusunda şüphelerimiz oluşmuştur´´ denildi.
 
Bakanlık açıklamasında ``Bu fonksiyonların iyi ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinin önkoşulu,örgütün temsil ettiği kesim ile birlikte politikacıların,hükümet organlarının,işbirliği yaptığı ortaklarının ve genel olarak toplumun güvenine sahip olması gerekir.´´ denildi.
 
Norveç Kültür Bakanı Linda Hofstad Helleland ta yaptığı açıklamada Kültür Bakanlığı´nın devlet bütçesinden bakanlığı ayrılan bütçenin doğru ve akılcı bir şekilde, parlamentonun belirlediği kurallar içinde kullanılmasından sorumlu olduğunu belirtti.
 

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