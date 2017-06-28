Norveç Hükümeti İslam Konseyi'ne devlet yardımını durdurdu

Norveç Kültür Bakanlığı´ndan yapılan konu ile ilgili yaptığı açıklamada `Bakanlığımızın yaptığı değerlendirme sonucu Norveç İslam Konseyi´nin yaptığı çalışmaların ve üstlendiği rolün güvenilirliği konusunda şüphelerimiz oluşmuştur´´ denildi.

Bakanlık açıklamasında ``Bu fonksiyonların iyi ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinin önkoşulu,örgütün temsil ettiği kesim ile birlikte politikacıların,hükümet organlarının,işbirliği yaptığı ortaklarının ve genel olarak toplumun güvenine sahip olması gerekir.´´ denildi.

Norveç Kültür Bakanı Linda Hofstad Helleland ta yaptığı açıklamada Kültür Bakanlığı´nın devlet bütçesinden bakanlığı ayrılan bütçenin doğru ve akılcı bir şekilde, parlamentonun belirlediği kurallar içinde kullanılmasından sorumlu olduğunu belirtti.