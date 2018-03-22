Norveç'te sığınmacı yumruklayan Sandberg, Adalet ve Göç Bakanlığı'na getirildi

Norveç'te dün istifa eden Adalet ve Göçmen Bakanı Sylvi Listhaug'in yerine popülist İlerleme Partisinden Per Sandberg getirildi.

Sandberg, 1997'de eski Yugoslavya'dan gelen bir sığınmacıya yumruk attığı için 400 euro para cezasına çarptırılmış.

"Teröristlerin haklarını ulusal güvenliğimizin üzerinde tutuyor"

Eski Adalet ve Göçmen eski Bakanı Sylvi Listhaug, El Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle terör örgütleri listesinde gösterilen Eş-Şebab terör örgütünün bir militanının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Listhaug, "İşçi Partisi teröristlerin haklarını ulusal güvenliğimizin üzerinde tutuyor" diye yorum yazmış ve muhalefet partilerinin, sağ azınlık koalisyon hükümeti hakkında gensoru verme tehdidi üzerine özür dileyip istifa etmişti.