Noviçok bilmecesi

İngiltere’de polis, Wiltshire bölgesinde yaşayan Charlie Rowley ve Dawn Sturgess adlı çiftin, 4 Mart’ta Salisbury kasabasında yaşayan eski Rus casus Sergey Skripal ve kızı Yulia Skripal’e suikast girişiminde kullanılan Noviçok sinir gazıyla zehirlendiğini açıkladı. Çift, Cumartesi günü Amesbury kasabasındaki bir evde bilinçlerini kaybetmiş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çift yoğun bakıma alındı. Amesbury kasabasının eski Rus casus ve kızının zehirlendiği Salisbury kasabasının sadece birkaç kilometre uzağında olması kafalarda soru işaretlerine yol açtı.

HALKTA PANİK BAŞLADI

Zehirlenme olayı ile ilgili çalışma başlatan polis, sinir gazının çifte nasıl bulaştığına henüz belirlenemediğini söyledi. Emniyet yetkilileri bölge halkına bilmedikleri cisimlere dokunmama, kıyafetlerini yıkama ve ayakkabı, çanta gibi eşyalarını silme çağrısı yaptı. İngiliz yetkililer Skripal suikastı ile Amesbury zehirlenmesi arasında bağlantı kuramaması Noviçok gazının menşei konusunda da soru işaretlerine neden oldu.

ARAŞTIRMA GENİŞLETİLDİ

Sinir gazı Noviçok’un Skripal suikastında kullanıldığının anlaşılması üzerine İngiltere ile Rusya arasında son yılların en büyük diplomatik krizi yaşanmıştı. İngiltere elle tutulur hiçbir delil olmamasına rağmen suikastın Rusya tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmiş, Kremlin ise ısrarla suçlamaları ret etmişti. Noviçok saldırıları gizemini korurken İngiliz polisi her iki olayın faillerini açığa çıkarmak için başlattıkları araştırmalarını çok yönlü olarak sürdürüyor.