Nuceyfi: Kerkük'te referandum kararının hiçbir meşruiyeti yoktur

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Kerkük İl Meclisi'ndeki Kürt üyelerin tek taraflı görüşüyle alınan referandum kararının "herhangi bir meşruiyeti bulunmadığını ve anayasaya aykırı olduğunu" belirtti.

Nuceyfi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük İl Meclisi'nin Arap ve Türkmenlerin bulunmadığı bir oturumda aldığı referandum kararının hiçbir meşruiyeti yoktur. Bu, anayasa ve yürürlükte olan tüm kanunlara aykırıdır." denildi.

Nuceyfi liderliğindeki Irak İçin Birleşenler Partisi'nin söz konusu kararı reddettiği kaydedilen açıklamada, "Kerkük'ün yüzde 45'i terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunmasına rağmen bazılarının nüfuz sağlama çabası içinde olmasına şaşırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Kerkük'teki "halk iradesini ele geçirme çabalarına" karşı merkezi yönetimden hukuki yolları kullanmasını isteyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, kararın iptali için Irak meclisi ve Birleşmiş Milletler'i (BM) de göreve çağırdı.

- "Referandum kararı, riskli bir kışkırtma"

Öte yandan Irak meclisinin en büyük Sünni grubu olan Irak Güçler Birliği de söz konusu karara tepki gösterdi.

Irak Güçler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük İl Meclisi'nin referandum kararı, riskli bir kışkırtmadır. Bu, aklıselim ile çözülmeli. Bağdat ve Erbil'i, DEAŞ sonrası Irak için tüm sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ediyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca "Kaba kuvvetle, tek taraflı şekilde karar alınması ve emrivaki yaratılmasına dönük çabaları reddediyoruz. Bu Arap, Kürt ve Türkmenlerin çıkarlarına zarar verir." ifadelerine yer verildi.

Kerkük İl Meclisi, dün, Türkmen ve Arapların boykot ettiği bir oturumda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı.