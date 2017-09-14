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Nuceyfi'den Musul'da açılan 'Humeyni' okuluna tepki

Irak'ın Musul vilayetinin eski valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi, bölgede 'Humeyni' adında okul açılmasını 'provokasyon' olarak nitelendirdi.

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Nuceyfi, kişisel Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "DEAŞ'ın elinden kurtulan Musul, devletin odağından uzak bırakılmış, emniyet birimleri de zayıflamıştır." ifadelerini kullandı.
 
Kentteki yolsuzluklara dikkati çeken Nuceyfi, şunları kaydetti:
 
"Sünni toplumunun siyasi rolünden yoksun olan Musul'da yolsuzluklar yaşanıyor, kent yağmalanıyor. Şimdiye kadar yolsuzluğun önlenmesi ve kentin yeniden inşası için uluslararası toplumun atacağı adım bekleniyor."
 
Nuceyfi, Musul vilayetinin doğusundaki Bartılla kasabasında İran Devrim Lideri Ayetullah Humeyni adında bir ilkokul açılmasına da sert tepki gösterdi ve bunun yeni bir provokasyon olduğunu vurguladı.
 
İran bayrağı dikkati çekti
 
Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, söz konusu okulda Irak'ın yanı sıra İran bayraklarının da yer alması dikkati çekti.
 
Musul kent merkezi yaklaşık 9 ay süren askeri operasyon sonucu 9 Temmuz'da terör örgütü DEAŞ'tan tamamen geri alınmıştı.

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