Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

NYT: Trump, dünyayı Rusya ve Çin'e bırakıyor

ABD medyasının önde gelen gazetelerinden New York Times gazetesi bugün yayınladığı baş makalede ABD Başkanı Trump'ı hedef alarak, ABD'nin dünya üzerinde giderek yalnızlaştığı ve dünyanın Rusya ve Çin'e bırakıldığı ifade edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
ABD Başkanı Trump göreve gelmesinin üzerinden bir yıl geçmemesine rağmen aldığı kararlar ve takındığı tavırlarla ABD medyasının hedef noktası haline geldi. ABD medyasına yönelik tavrı ile de dikkatleri üzerine çeken Trump'ın nihai hedefi tam olarak bilinmesede son bir ay içerisinde aldığı kararlar ABD'yi dünya üzerinde yalnızlaştırdığı belirtildi.
 
New York Times gazetesinde yer alan makalede ABD'nin kısa tarihine dikkat çekilerek müttefikleriyle olan ilişkileri vurgulandı. 
 
Ancak Başkan Trump'ın ABD'nin müttefikleriyle olan ilişkilerine tam bir "balyoz" indirdiğini yazan gazete ABD'nin giderek kaybolduğunu belirtti.
 
ABD'nin uluslararası kurumlara savaş açtığını ve Amerika'nın güvenilir bir müttefik itibarının yerle bir edildiğini savunan gazete dünya geleceğinin Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlere bırakıldığı iddiasında bulundu.
 
Öte yandan Trump'ın uluslararası anlaşma ve kuruluşlardan çekilmesini eleştiren gazete ABD'nin itibarının yerle bir edildiğini yazdı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Usta TIR şoförünün dar yoldan inanılmaz dönüşü

Usta TIR şoförünün dar yoldan inanılmaz dönüşü

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

Kadro bekleyen taşeron işçilere müjde!

Deniz Baykal'ın lise aşkı Olcay Baykal... Deniz Baykal kimdir?

Deniz Baykal'ın lise aşkı Olcay Baykal... Deniz Baykal kimdir?

AS2 isimli dünyanın ilk süpersonik özel uçağı havalandı

AS2 isimli dünyanın ilk süpersonik özel uçağı havalandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA