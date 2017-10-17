NYT: Trump, dünyayı Rusya ve Çin'e bırakıyor

ABD Başkanı Trump göreve gelmesinin üzerinden bir yıl geçmemesine rağmen aldığı kararlar ve takındığı tavırlarla ABD medyasının hedef noktası haline geldi. ABD medyasına yönelik tavrı ile de dikkatleri üzerine çeken Trump'ın nihai hedefi tam olarak bilinmesede son bir ay içerisinde aldığı kararlar ABD'yi dünya üzerinde yalnızlaştırdığı belirtildi.

New York Times gazetesinde yer alan makalede ABD'nin kısa tarihine dikkat çekilerek müttefikleriyle olan ilişkileri vurgulandı.

Ancak Başkan Trump'ın ABD'nin müttefikleriyle olan ilişkilerine tam bir "balyoz" indirdiğini yazan gazete ABD'nin giderek kaybolduğunu belirtti.

ABD'nin uluslararası kurumlara savaş açtığını ve Amerika'nın güvenilir bir müttefik itibarının yerle bir edildiğini savunan gazete dünya geleceğinin Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlere bırakıldığı iddiasında bulundu.

Öte yandan Trump'ın uluslararası anlaşma ve kuruluşlardan çekilmesini eleştiren gazete ABD'nin itibarının yerle bir edildiğini yazdı.