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Lihtenştayn'da seçim sandıkları sadece 90 dakika açık kaldı

Lihtenştayn parlamento seçimlerinde sandık başına gitti. İki sağcı parti hakimiyet için yarıştı. 38.000'den daha az nüfusa sahip olan ülkede seçmenler sadece 90 dakika açık kalan sandıklarda oy kullandı. Ancak çoğu insan posta ile oy kullandı.

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Lihtenştayn'ın 25 milletvekilinin bugünkü seçimlerinde sonuç ne olursa olsun, Liechtenstein kraliyet ailesi nihai otoriteyi elinde tutmaya devam edecek. Rahibe Prens Alois parlamentoyu askıya alma ve hükümeti görevden alma yetkisine sahip.

Kraliyet ailesinin politik gücü, mali güce dayanıyor. Toplam 144 milyar İsviçre Frangını (144 milyar dolar) yöneten dünyanın en büyük aile şirketi olan LGT'ye sahipler.

 

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