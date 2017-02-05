Lihtenştayn'da seçim sandıkları sadece 90 dakika açık kaldı

Lihtenştayn'ın 25 milletvekilinin bugünkü seçimlerinde sonuç ne olursa olsun, Liechtenstein kraliyet ailesi nihai otoriteyi elinde tutmaya devam edecek. Rahibe Prens Alois parlamentoyu askıya alma ve hükümeti görevden alma yetkisine sahip.

Kraliyet ailesinin politik gücü, mali güce dayanıyor. Toplam 144 milyar İsviçre Frangını (144 milyar dolar) yöneten dünyanın en büyük aile şirketi olan LGT'ye sahipler.