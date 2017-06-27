Ukrayna ve Rusya'da çok sayıda devlet kuruluşuna siber saldırı düzenlendi

Ukrayna'da devlete ait Oshadbank’tan yapılan açıklamaya göre müşterilerinin bilgilerini güvenliğini sağlamak ve korumak için bazı hizmetleri durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Müşterilerinin diğer bankalara ait ATM’leri kullanabileceğiini duyuran banka, emekliler için bu hizmetlerin ücretsiz olacağını bildirdi.

Hürriyet'in geçtiği habere göre, Ukrayna Ulusal Polisinin basın sözcüsü Yaroslav Trakalo’nun yaptığı açıklamada yapılan bu saldırılardan birkaç finans kurumunun da zarar gördüğünü ve siber suçlar departmanının gerekli çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.

Saldırılardan etkilenen diğer kurumlar ise “Kanal 24”, “Radya Lüks”, “Radyo Maksimum” gibi kuruluşları bünyesinde bulunduran “Lüks” yayın grubu, yerel posta teşkilatlarının internet siteleri, elektrik ve ısı dağıtımı şirketi “Kievenerji”, “Borispol” havaalanının resmi internet sitesinde ise uçuş listelerinin bir süre yayınlanamayacağı duyuruldu.

RUSYA'DA DA SALDIRI DÜZENLENDİ

Rosneft'in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Şirket sunucularına yapılan bu saldırıların yürütülen hukuksal işlemlerle bir ilgisi olmadığını umuyoruz” dendi

Rus basınından alınan bilgilere göre şirket durumu yetkililere bildirdi.