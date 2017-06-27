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Ukrayna ve Rusya'da çok sayıda devlet kuruluşuna siber saldırı düzenlendi

Ukrayna ve Rusya'da bu sabah saatlerinden itibaren çok sayıda devlet ve özel kuruluşa ait internet sitesine siber saldırı düzenlendi. Ukrayna’da kitlesel bir virüs saldırısı sonucu bankalar, basın kuruluşları ve bazı kamu hizmetlerine ait internet siteleri çalışmaz hale geldi. Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in de internet sitesinin hacklendiği açıklandı.

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Ukrayna'da devlete ait Oshadbank’tan yapılan açıklamaya göre müşterilerinin bilgilerini güvenliğini sağlamak ve korumak için bazı hizmetleri durdurmak zorunda kaldıklarını açıkladı. Müşterilerinin diğer bankalara ait ATM’leri kullanabileceğiini duyuran banka, emekliler için bu hizmetlerin ücretsiz olacağını bildirdi.
 
Hürriyet'in geçtiği habere göre, Ukrayna Ulusal Polisinin basın sözcüsü Yaroslav Trakalo’nun yaptığı açıklamada yapılan bu saldırılardan birkaç finans kurumunun da zarar gördüğünü ve siber suçlar departmanının gerekli çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.
 
Saldırılardan etkilenen diğer kurumlar ise “Kanal 24”, “Radya Lüks”, “Radyo Maksimum” gibi kuruluşları bünyesinde bulunduran “Lüks”  yayın grubu, yerel posta teşkilatlarının internet siteleri, elektrik ve ısı dağıtımı şirketi “Kievenerji”, “Borispol” havaalanının resmi internet sitesinde ise uçuş listelerinin bir süre yayınlanamayacağı duyuruldu.
 
RUSYA'DA DA SALDIRI DÜZENLENDİ 
 
Rosneft'in Twitter hesabından yapılan açıklamada “Şirket sunucularına yapılan bu saldırıların yürütülen hukuksal işlemlerle bir ilgisi olmadığını umuyoruz” dendi
 
Rus basınından alınan bilgilere göre şirket durumu yetkililere bildirdi.

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