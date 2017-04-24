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Hindistan’da isyancılar ile polis arasındaki çatışmada 24 polis öldü

Hindistan'da Maocu isyancıları ile polis kuvvetleri arasında çıkan çatışmada 24 polis hayatını kaybetti.

  • İHA
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Hindistan'ın Chhattisgarh eyaletine bağlı Sukma kentinde bugün Maocu isyancı grup ile polis güçleri arasında çatışma yaşandı. İsyancılar, devriye gezen polis konvoyunu pusuya düşürüp ateş açtı. Yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre 24 polis hayatını kaybederken, 6 polis ise ağır yaralandı. Polis yetkilisi Anand Chhabra, "Şu ana kadar 24 polis hayatını kaybetti" dedi.

Hint Merkez Rezerv Polis Gücü konvoyuna geçtiğimiz aylarda düzenlenen saldırıda da 12 polis hayatını kaybetmişti.

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