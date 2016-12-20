Peru’da polis otobüsü 700 metreden uçuruma uçtu: 12 ölü
Peru’nun güneyindeki Abancay kentinden Antabamba kasabasına yolcu taşıyan polis otobüsü 700 metreden uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada 12 polis hayatını kaybetti 13 polis ise yaralandı.
- DHA
Peru’da polisleri taşıyan bir otobüsün 700 metreden uçuruma yuvarlanması sonucu 12 polis yaşamını yitirdi, 13 polis ise yaralandı.
Peru medyasında yer alan haberlere göre otobüste bulunan polisler Peru’nun güneyindeki Abancay kentinden Antabamba kasabasına, kasaba halkıyla bölge yönetimi arasında çıkan anlaşmazlık ile ilgili süren görüşmelerde güvenliği sağlamak üzere yola çıkmışlardı. Cusco bölge polisinden yapılan açıklamada ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.
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