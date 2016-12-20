Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Peru’da polis otobüsü 700 metreden uçuruma uçtu: 12 ölü

Peru’nun güneyindeki Abancay kentinden Antabamba kasabasına yolcu taşıyan polis otobüsü 700 metreden uçuruma yuvarlandı. Yaşanan kazada 12 polis hayatını kaybetti 13 polis ise yaralandı.

  • DHA
  • 0
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2
x

Peru’da polisleri taşıyan bir otobüsün 700 metreden uçuruma yuvarlanması sonucu 12 polis yaşamını yitirdi, 13 polis ise yaralandı.

Peru medyasında yer alan haberlere göre otobüste bulunan polisler Peru’nun güneyindeki Abancay kentinden Antabamba kasabasına, kasaba halkıyla bölge yönetimi arasında çıkan anlaşmazlık ile ilgili süren görüşmelerde güvenliği sağlamak üzere yola çıkmışlardı. Cusco bölge polisinden yapılan açıklamada ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Halep'te yaşananlara dünya yine sessiz yine sağır, yine dilsiz

Başbakan Yıldırım: Halep"te yaşananlara dünya yine sessiz yine sağır, yine dilsiz

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Sanatçılar Trump'a karşı kızı Ivanka'dan yardım istedi

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Avrasya Tüneli'nden geçişler başladı

Şırnak’ta terör operasyonu

Şırnak’ta terör operasyonu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA