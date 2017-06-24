Özbekistan'da Ramazan Bayramı Pazartesi günü kutlanacak

Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresinin Ramazan Bayramı'nın ilk gününün 26 Haziran'a denk geleceğine ilişkin kararını dikkate alarak kararname yayımladı.

Kararnameyle 26 Haziran Pazartesi ülkede resmi tatil ilan edildi.

Halkın Ramazan Bayramı'nı rahat kutlayabilmesi için gerekli önlemlerin alınması istenen kararnamede, kamu kuruluşları, devlet kurumları ve idarelerinin bayramın düzenli ve üst düzeyde, Özbek halkının örf-adet ve değerlerine uygun kutlanmasına ilişkin düzenlemeleri yapması ve ülkedeki basın organlarına da bayrama ilişkin etkinliklere geniş yer vermesi çağrısında bulunuldu.

Ramazanda oruç tutmaya Türkiye'yle aynı gün başlayan Özbekistan'da bayram hazırlıkları devam ediyor.

Özbekistan'da Ramazan ve Kurban Bayramı'nda "gelin selamı" ve "Fatiha" adetleri öne çıkıyor.

Özbek kızları, evlendikten sonraki ilk bayramda kendisini ziyarete gelenleri, başlarının üzerine attıkları beyaz yazmayı her iki ucundan tutarak yüzlerini gösterecek şekilde yukarı kaldırıyor ve eğilerek 3 kez selamlıyor. Misafirler de geline "Çok yaşa", "Mutluluğun daim olsun", "Allah bir yastıkta kocatsın" gibi dileklerde bulunuyor.

Bayram günlerinde kabir ziyaretlerinin yanı sıra devam ettirilen "Fatiha" adetine göre, bayram öncesi cenazesi olan aileler, evlerinde sofra kuruyor. Cenaze evini bayramda bir kez daha ziyaret edenler, sofraya oturup hayatını kaybeden kişinin ruhuna Fatiha okuyor.

Ev sahibi, gelen ziyaretçilere Özbek pilavı ikram ediyor.