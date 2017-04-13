Japon destroyleri de ABD uçak gemisine katılıyor

The Guardian Gazetesinin haberine göre isminin açıklanmaması kaydıyla Japon Kyoda Haber Ajansına konuşan bir kaynak Japon Deniz Kuvvetlerine bağlı savaş gemilerinin, Kuzey Kore´nin yeni bir nükleer füze denemesine gözdağı vermek amacıyla bölgeye hareket eden USS Carl Vinson uçak gemisine katılmak üzere Doğu Çin Denizi´ne girdiğini söyledi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump´ın önceki gün Kuzey Kore´yi tehdit ettiği tweetlerden sonra dün Trump ile bir telefon görüşmesi yapan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ``Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasından, yarımadada barış ile istikrarın korunması için sorunun barışçıl yollardan çözüme bağlanmasından yana olduğunu´´ belirterek ABD'yle söz konusu sorun üzerinde temasta bulunmaya hazır olduğunu söylemişti.

Siyasi gözlemciler Kuzey Kore´nin Kim İl-Sung´un doğumunun105. Yıldönümünü, "nükleer etkinlik"lerde bulunarak selamlamak isteyebileceğine dikkat çekerek, Nisan ayının Kuzey Kore'nin yeni nükleer testleri için yüksek riskli bir dönem olarak görüldüğü değerlendirmesinde bulundular.

Çin Komunist Partisi´nin İngilizce yayımlanan resmi yayın organı Global Times Gazetesi'nin dün yayımlanan başyazısında da Kore Yarımadası´nda yükselen nükleer gerginlik ele alınarak Kuzey Kore, provokasyonlara son vermesi konusunda uyarılmıştı.