Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko: NATO üyeliği konusunda halk oylaması yapacağım

Poroşenko, Alman Morgenpost gazetesine verdiği röportajda, "Ukrayna'nın NATO'ya girmesi gerçekçi bir hedef mi?" sorusuna, kendisi için Ukrayna halkının tutumunun önemli olduğu yanıtını verdi.

Devlet başkanı olarak halkın kararına uyacağını belirten Poroşenko, "NATO üyeliği konusunda halkoylaması yapacağım." dedi.

Ukrayna'nın AB'ye üyelik kriterlerini yerine getirme konusunda da iyi yolda bulunduğunu kaydeden Poroşenko, ülkesinin AB üyeliği için koşulları yerine getirmesinin çok uzun sürmeyeceğini savundu.

Poroşenko, aşırı sağcı popülizmin Avrupalıların birlikteliği için büyük bir tehdit oluşturduğuna işaret ederek, bununla mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını en fazla kendisinin istediğini savunan Poroşenko, "Ancak Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için önce Rusya tüm askerlerini bizim topraklarımızdan çekmesi lazım. Aceleci bir şekilde yaptırımların gevşetilmesi Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığını pekiştirir ve tüm Avrupa’yı tehdit eder." diye konuştu.

Söz konusu yaptırımların işlediğini vurgulayan Poroşenko, Rusya'nın saldırgan tutumu konusunda büyük bedel ödediğini ileri sürdü.

Almanya'dan askeri yardım talep etmediklerini, Ukrayna'nın bağımsızlığı için kendi silahlarıyla mücadele ettiklerini bildiren Poroşenko, Avrupa Birliği'nden birliktelik istediğini kaydetti.