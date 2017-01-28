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Netanyahu'dan Trump'a "duvar" desteği

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme projesine destek verdi.

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Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Netanyahu, "Başkan Trump haklı. Ben İsrail'in güney sınırı boyunca duvar inşa ettim. Tüm illegal göçmenleri durdurdu. Bu mükemmel bir fikir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören bir kararname imzaladığını açıklamıştı. Trump'ın kararnameyi imzalamasının ardından, 25 milyar doları bulabileceği belirtilen duvarın kim tarafından ödeneceği tartışmaları başlamıştı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, duvarın masraflarını ödemeyeceğini vurgulamış, Trump da ay sonu Pena Nieto ile yapacağı toplantıyı iptal edebileceği duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Pena Nieto, "ABD'ye gitmiyorum." açıklaması yapmıştı.

İsrail bu ay başında Mısır ile sınırının bir kısmına "akıllı duvar ördüğünü" duyurmuştu. İsrail ayrıca yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın etrafına da sekiz metre yüksekliğinde duvar örerek burada yaşayanların seyahat özgürlüğünü sınırladı.

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