O Yunan askerlerine 2’şer ay disiplin cezası

Yunan medyasında yayımlanan haberlerde, Mesologgi acemi birliğinde, elleriyle Arnavutluk bayrağındaki kartal resmini tasvir ederken çekilmiş fotografları sosyal medyada yayımlanan erlere Yunan Ordu Komutanlığınca 50’şer gün disiplin cezası verildiği, daha sonra bu cezanın Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos tarafından 60 güne çıkarıldığı bildirildi.

Haberlerde, isimlerinden Arnavut asıllı olduklarının anlaşılan erlerin fotografını çeken kişinin kimliği ve fotograf makinesinin ne şekilde birliğe sokulduğu konusunun askeri savcılık tarafından araştırıldığı belirtildi.

Yunan Ordu Komutanlığından yapılan açıklamada ise, “Elleriyle tipik olarak Arnavutluk bayrağını tasvir eden erlerin fotograflarının sosyal medyada yayımlanması ilgili idari soruşturma sonucunu dikkate alan Ordu Komutanı Alkiviadis Setefanis’in, yargı yetkisini sonuna kadar kullanarak bu erlere disiplin cezası verdiği, verilen cezaların daha sonra Savunma Bakanı Kammenos tarafından artırıldığı” ifade edildi.

Açıklamada, 7 erin acemi birliğindeki eğitimleri tamamlanmasının ardından görev yapacakları birliklere gönderilmelerinde söz konusu olayın dikkate alınacağı kaydedildi. Yunan ordusunun yönetmeliklerine göre, disiplin cezası uygulanan erlerin askerliği uzuyor.