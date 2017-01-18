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Obama, 35 yıla mahkum edilen casusu affetti

ABD Başkanı Barack Obama, 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıla mahkum edilen Chelsea Manning’i affetti.

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ABD Başkanı Barack Obama, 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıla mahkum edilen Chelsea Manning’i affetti. 

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