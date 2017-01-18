Obama, 35 yıla mahkum edilen casusu affetti
ABD Başkanı Barack Obama, 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıla mahkum edilen Chelsea Manning’i affetti.
ABD Başkanı Barack Obama, 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıla mahkum edilen Chelsea Manning’i affetti.
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