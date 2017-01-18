Obama, Chelsea Manning’i affetti
ABD Başkanı Obama, 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıla mahkum edilen Chelsea Manning’i affetti.
- AA
ABD Başkanı Barack Obama, 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıla mahkum edilen Chelsea Manning’i affetti.
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