Obama operasyonu moskova’yı üzmedi

Türkiye ile Rusya’nın ortak iradesiyle Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak üzere adımlar atmasının ardından masanın dışında kalan ABD, Moskova’ya karşı diplomatik savaş başlattı. ABD Başkanı Barack Obama, ‘başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları’ kapsamında Rusya’ya karşı aldığı yaptırım kararlarını açıkladı. Bu kapsamda Washington ve San Francisco’da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi. Açıklamanın Putin’in Suriye’de Esad rejimi ile muhalifler arasında ateşkes ilan eden anlaşmanın imzalandığını belirttiği güne denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

YAPTIRIMLAR SÜRECEK

Beyaz Saray, siber saldırı iddialarıyla ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını da ilk kez kamuoyuna açıkladı. Adı açıklanan yetkililerden ikisinin Rus istihbaratında, dördünün ise Rus askeri istihbaratında çalışan kişiler olduğu belirtildi. Aynı kapsamda Rus askeri istihbaratına materyal temin eden 5 firmaya ilişkin de bilgiler aktarıldı. Kararın ardından konuşan Obama, “Bu eylemler, Rusya’nın faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir” dedi. ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise ülkenin üst düzey istihbarat yetkilileriyle bir araya gelerek durumu değerlendireceğini bildirdi.Karara ABD içinden ilk destek de Cumhuriyetçilerden geldi. Obama’ya destek veren Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan yaptırımların ‘geç kalmış bir adım’ olduğunu belirtti.

CEZA ETKİ ETMEDİ

Öte yandan, Obama yönetiminin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Kremlin, Putin’e ılımlı mesajlar veren yeni ABD Başkanı Trump’ı bekleyeceklerini söyledi. ABD’nin kararına Kremlin’in resmi internet sitesi üzerinden yanıt veren Putin Obama yönetiminin attığı yeni düşmanca adımları provokasyon olarak nitelendirdi. Hiç kimseyi sınır dışı etmeyeceklerini vurgulayan Putin, ABD’ye verilecek yanıtı Donald Trump yönetiminin tutumuna göre belirleyeceklerini kaydetti. Kremlin’in açıklamalarından önce konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’e, 31’i Moskova Büyükelçiliği’nden, 4’ü St. Petersburg Konsolosluğu’ndan olmak üzere 35 ABD’li diplomatın sınır dışı edilmesini önerdiğini belirtmişti.