Obama operasyonu moskova’yı üzmedi
Putin ile Erdoğan’ın yakınlaşması sonrası Ortadoğu’da kontrolündeki terör örgütleriyle baş başa kalan Beyaz Saray, cevap olarak 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Kremlin’in yanıtıysa “Trump’ı bekleyeceğiz” oldu.
Türkiye ile Rusya’nın ortak iradesiyle Suriye’deki iç savaşı sonlandırmak üzere adımlar atmasının ardından masanın dışında kalan ABD, Moskova’ya karşı diplomatik savaş başlattı. ABD Başkanı Barack Obama, ‘başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları’ kapsamında Rusya’ya karşı aldığı yaptırım kararlarını açıkladı. Bu kapsamda Washington ve San Francisco’da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi. Açıklamanın Putin’in Suriye’de Esad rejimi ile muhalifler arasında ateşkes ilan eden anlaşmanın imzalandığını belirttiği güne denk gelmesi dikkatlerden kaçmadı.
YAPTIRIMLAR SÜRECEK
Beyaz Saray, siber saldırı iddialarıyla ilgili olarak 6 üst düzey Rus yetkilisinin ve 5 Rus kurumunun adını da ilk kez kamuoyuna açıkladı. Adı açıklanan yetkililerden ikisinin Rus istihbaratında, dördünün ise Rus askeri istihbaratında çalışan kişiler olduğu belirtildi. Aynı kapsamda Rus askeri istihbaratına materyal temin eden 5 firmaya ilişkin de bilgiler aktarıldı. Kararın ardından konuşan Obama, “Bu eylemler, Rusya’nın faaliyetlerine verdiğimiz tepkinin tamamı değildir” dedi. ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ise ülkenin üst düzey istihbarat yetkilileriyle bir araya gelerek durumu değerlendireceğini bildirdi.Karara ABD içinden ilk destek de Cumhuriyetçilerden geldi. Obama’ya destek veren Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan yaptırımların ‘geç kalmış bir adım’ olduğunu belirtti.
CEZA ETKİ ETMEDİ
Öte yandan, Obama yönetiminin Rus diplomatları sınır dışı etme kararının ardından Kremlin, Putin’e ılımlı mesajlar veren yeni ABD Başkanı Trump’ı bekleyeceklerini söyledi. ABD’nin kararına Kremlin’in resmi internet sitesi üzerinden yanıt veren Putin Obama yönetiminin attığı yeni düşmanca adımları provokasyon olarak nitelendirdi. Hiç kimseyi sınır dışı etmeyeceklerini vurgulayan Putin, ABD’ye verilecek yanıtı Donald Trump yönetiminin tutumuna göre belirleyeceklerini kaydetti. Kremlin’in açıklamalarından önce konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin’e, 31’i Moskova Büyükelçiliği’nden, 4’ü St. Petersburg Konsolosluğu’ndan olmak üzere 35 ABD’li diplomatın sınır dışı edilmesini önerdiğini belirtmişti.
Diplomat çocuklarını Noel ağacına davet etti
Beyaz Saray’ın yaptırım kararına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dostluk mesajlarıyla karşılık verdi. Başkan Putin, ABD’li diplomatlar için sorun çıkarmayacaklarını bildirdi. “ABD’li diplomatların ailelerine ve çocuklarına alıştıkları mekânları kullanma yasağı getirmeyeceğiz” diyen Putin, Rusya’da akredite olan tüm ABD’li diplomatların çocuklarını Kremlin’deki yılbaşı ve Noel ağacını ziyaret etmeye davet etti. Obama yönetiminin görev süresini bu şekilde sonlandırmasından üzüntü duyduğunu da belirten Putin, ABD Başkanı Barack Obama ve ailesinin yeni yılını kutladı.
‘Tanrı, Kerry’nin çektiğini kimseye çektirmesin’
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’nin 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve diplomatik temsilciliklerinin kapatılması adımlarını içeren yaptırımlarının ardından Başkan Barack Obama’nın dış politika yönetimini eleştirdi. Facebook hesabından ABD’in yeni yaptırımlarını değerlendiren Zaharova, Obama’nın dış politikadaki beceriksizliğini kabul ettiğini söyledi. ABD’den sadece Dışişleri Bakanı John Kerry’ye üzüldüğünü belirten Zaharova, “Kerry müttefik olmasa da profesyonel olmaya ve insani saygınlığını korumaya çalışıyordu” dedi. Kerry için duyduğu üzüntünün nedenlerini açıklayan Zaharova, “Bir Rus atasözünde dendiği gibi, Obama’yı kamçılasanız ne olur ki” ifadelerini kullandı.
Ördekli yanıt
Rusya’nın Londra Büyükelçiliği Obama’ya cevabı ‘görev döneminin sonuna yaklaşan seçilmiş kişileri’ tanımlamak için kullanılan ‘topal ördek’le verdi. Resmi Twitter hesabından üzerinde ‘topal’ yazan bir ördek resmi paylaşan Büyükelçilik, “Herkes, ABD vatandaşları da dâhil, bu talihsiz yönetimin sona erdiğini görünce memnun olacak” diye yazdı.
En fazla sınır dışı Reagan döneminde
Obama’nın kararı, ülke tarihinin en yüksek sayıdaki diplomatı sınır dışı etme kararı değil. Soğuk Savaş’ta yaygın bir uygulama olan diplomatları ülkeden gönderme uygulaması ABD tarihinde en fazla Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan iktidarında uygulanmıştı. Reagan, 1986 yılında Sovyetler’in ABD’deki istihbarat kapasitesini düşürmek için 75 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.
FBI’ın listesindeki Ruslar
Diplomatları ülkeden çıkarma kararı alan Obama yönetimi, ‘Rusya’nın ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği’ gerekçesiyle 2 Rus istihbarat kuruluşu, 3 Rus şirketi ve 6 kişi hakkında yaptırım kararı aldı. Karar çerçevesinde Rusya’nın Ana İstihbarat Direktörlüğü ve Federal Güvenlik Ajansı, ABD’nin kara listesine eklendi. Öte yandan, yaptırım listesine alınan diğer Rus vatandaşlarının isimleri ise FBI tarafından aranılan Evgeniy Bogachev ve Aleksey Belan olarak açıklandı. Beyaz Saray, Bogachev’in siber saldırı yoluyla ABD’li şirket ve kurumlardan 100 milyon doların üstünde hırsızlık yaptığını iddia etti.
‘Amaç Trump’ı sıkıştırmak’
ABD’nin dün 35 Rus diplomatı sınır dışı etme, 2 Rus diplomatik kuruluşunu kapatma ve 6 Rusya vatandaşı ile 5 kuruluşa yönelik yaptırım getirme kararlarının ardından, CNN’e konuşan seçilmiş başkanı Donald Trump’ın danışmanı Kallyanne Conway, asıl hedefin Trump olduğunu belirtti. “Obama’ya birçok konuda sempati duyanlar bile bunu bugün yapma nedenlerinden birinin Trump’ı köşeye sıkıştırmak olduğunu söylüyor” diyen Conway, seçimden bu yana Trump’ın Rusya ile ilişkileri hakkındaki suçlama ve imaların doruk noktasına ulaştığını bildirdi.
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