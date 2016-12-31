Obama sürgünleri

ABD’de Başkanlık görev süresi dolmasına günler kala ‘başkanlık seçimlerine siber saldırı iddiaları’ kapsamında Rusya’ya karşı yaptırım kararları aldıklarını açıklayan ve bu kapsamda Washington ve San Francisco’da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini isteyen Barack Obama’nın sürgünleri dün ABD’yi terk etti. Aynı çerçevede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hükümetine ait iki yerleşke de boşaltıldı. Rus diplomatlar ve ailelerinin yaklaşık 8 araba, bir otobüs ve bir kamyondan oluşan bir konvoyla Rusya’dan gönderilen uçağa hareket etmek için Maryland’deki Centerville’den ayrıldığı görüldü.

TRUMP’TAN ÖVGÜ

Öte yandan ABD’nin 20 Ocak’tan göreve başlayacak olan Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hiçbir ABD’li diplomatı sınır dışı etmeme kararına övgü dolu sözlerle karşılık verdi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Putin’den erteleme konusunda harika bir hamle. Onun çok zeki olduğunu her zaman biliyordum” ifadelerini kullandı. Putin, Obama’nın yaptırım kararlarına karşılık yazılı açıklamasında “Karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz. Ancak sorumsuz, ‘mutfak diplomasisi’ seviyesine inmeyeceğiz. Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik adımları ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın tutumuna göre belirleyeceğiz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

İNTİMAK GÜDÜSÜ

Konu hakkında dün de bir açıklamaya yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın ABD’nin görev süresi dolmakta olan Demokrat Parti yönetiminin Rusya’ya getirdiği yaptırımlarla, başkanlığa seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump’tan intikam aldığını düşündüğünü söyledi. Kararın, Suriye’de ateşkesin başladığı gün alınması da dikkat çekti. ABD Başkanı Barack Obama da alınan kararla ilgili olarak “Rusya’ya karşı atılan bu adımlar, ABD çıkarlarına zarar vermeyi hedefleyen ve uluslararası ilişkilerle bağdaşmayan davranışlarına karşı gerekli ve yerinde bir yanıttır” ifadelerini kullandı.