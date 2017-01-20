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Obama tatile gidiyor

Trump'a yemin töreni için eşlik eden 44'üncü Başkan Barack Obama Kongreden ayrıldı.

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ABD’nin 44’üncü başkanı Barack Obama Donald Trump’ın yemin törenine katıldıktan sonra California eyaletine uçmak üzere Kongre binasından ayrıldı.

Obama, eşi Michelle Obama, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve eşi Jill Biden ile sabah saatlerinden itibaren yeni Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence’e eşlik etti.

MARINE ONE'I SON KEZ KULLANDILAR

Yemin töreninin ardından Obama çifti son kez kullandığı Marine One adı verilen Başkanlık helikopteri ile Andrews Hava Üssü’ne hareket etmek üzere Kongreden ayrıldı.

TATİL İÇİN CALIFORNIA'YA GİDİYORLAR

Obama çiftinin tatil yapmak üzere Califronia eyaletinin Palm Springs kentine uçacağı bildirildi.

Obama çiftinin, çocuklarının eğitiminden dolayı bir süre daha başkent Washington’da yaşayacağı bildirilmişti.

 

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