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Obama’dan gözyaşları içinde veda konuşması

ABD Başkanı Barack Obama, gerçekleştirdiği veda konuşmasında demokrasi vurgusu yaptı. Zaman zaman gözyaşlarına da engel olamayan Obama, “Demokrasi, onu ne zaman hafife alırsak o zaman tehdit altında sayılır” dedi.

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20 Ocak’ta görevi Donald Trump’a devretmeye hazırlanan Barack Obama, veda konuşmasını Chicago eyaletinde bulunan McCormick Place’de gerçekleştirdi.  Obama’nın zaman zaman gözyaşlarına engel olamadığı veda konuşmasında eşi Michelle Obama, kızı Malia, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da hazır bulundu. Vatandaşlarına seslenen Obama, ABD’lilere demokrasiyi savunmaları çağrısında bulundu. Obama, neredeyse alınan tüm önlemlerle ABD’nin 8 yıl önce görevi devraldığından daha iyi, daha güçlü bir yer olduğunu kaydetti. “Demokrasi, onu ne zaman hafife alırsak o zaman tehdit altında sayılır” diyen Obama, kendisini dinlemeye gelen kalabalığın “5 yıl daha “ isteklerine “Bunu yapamam” diyerek yanıt verdi. Donald Trump’ın Müslümanların ABD’ye girişinin geçici olarak yasaklanması ifadelerine değinen Barack Obama, “Müslüman Amerikalılara karşı yapılan ayrımcılığı reddediyorum” açıklamasını yaptı.
 
Demokrasinin tek düzelik gerektirmediğini ifade eden Obama, “Kurucularımız tartıştılar ve anlaşmaya vardılar. Bizden de aynı şeyi yapmamızı bekliyorlar. Ancak, demokrasinin temelinde dayanışmanın olduğunu biliyorlardı” ifadelerini kullandı.
 

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