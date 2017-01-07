Obama’dan siber veda

ABD’de Başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın kazanması sonucu kabullenemeyen kesimleri farklı arayışları itmeye devam ediyor. Önce Demokratların seçmenlerin sokağa çıkması, sonra üç eyalette oyların yeniden sayılması şimdi de ‘siber saldırı’ iddiası Trump’ın zaferine gölge düşürüyor. Obama yönetiminin, Başkanlık görevini Trump’a devretmesine kısa bir süre kala seçimleri manipüle ettikleri gerekçesiyle 35 Rus diplomatı sınır dışı etmesinin ardından ciddileşen siber saldırı iddialarına ilişkin Amerikan istihbarat örgütlerinin raporu ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

AYRINTI YOK

CIA, FBI ve NSA koordinasyonunda hazırlanan 25 sayfalık raporda, Kremlin, Trump’ın seçimleri kazanması için devreye girmekle suçlandı.

‘Son ABD Seçimlerinde Rus Eylemlerini ve Niyetlerini Değerlendirme Arka Planı: Analitik Süreç ve Siber Saldırı Nitelemesi’ başlığını taşıyan raporda Demokratların adayı Hillary Clinton’ın itibarsızlaştırılarak Cumhuriyetçi aday Trump’ın seçimleri kazanmasını sağlamak için siber saldırı emrini bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği belirtildi. Moskova yönetiminin seçim manipülasyonuna ek olarak kamuya açık medya organları ve ücretli sosyal medya kullanıcılarının açık propaganda faaliyetlerini de kullandığı öne sürüldü. Rusya’nın ağır bir şekilde itham edildiği raporda, istihbarat kurumlarının ayrıntılı bilgi ve analizlerinin yer almaması dikkat çekti. Tamamı yayınlayan raporda ayrıca bilgisayar korsanlarınca çalınan e-postaları Wikileaks’e ulaştıran Rusların kimliklerinin de yer aldığına ilişkin bilgi verildi.

Ne olmuştu?

‘Rusya bağlantılı siber saldırı’ iddiaları ilk kez geçen temmuz ayında dile getirilmişti. 8 Kasım’a kadar tartışılan konu, Trump’ın kazanmasıyla daha da alevlenmişti. Konuyla ilgili olarak 7 Ekim 2016’da Rusya’yı resmen suçlayan Obama, siber saldırı yaptığı gerekçesiyle 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini emretmişti. Rusya bu hamleye Trump işbaşına geldikten sonra karşılık vereceğini duyurmuştu.

ASSANGE’LI YANIT

Siber saldırı iddialarına ilişkin raporun kamuoyuna açıklanmasının ardından Trump cephesinden ilk yorum Başkan yardımcısı görevini yürütecek Mike Pence’ten geldi. Pence, yeni Başkanın Beyaz Saray’a çıkar çıkmaz Amerikan halkının güvenliğini korumak için bu tür siber saldırılarla en sert şekilde mücadele edeceğini söyledi. Yetkili istihbarat birimleriyle önceki gün bir araya gelen Trump ise seçimlerde Putin etkisi olduğuna inanmadığını bildirdi ve Twitter hesabından Assange’ın Rusya’nın demokratların maillerine yapılan saldırıdan sorumlu olmadığını anlattığı Fox News’te yayınlanmış röportajı paylaştı.