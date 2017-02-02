Obama’nın Müslümanları mültecileştiren adımları

Suriye: DEAŞ’la mücadele kapsamında kurulan uluslararası koalisyonun hamisi ABD’nin, demokrat Başkan Barack Obama döneminde en fazla bomba attığı ülkelerin başında Suriye yer aldı. Dış ilişkiler Konseyi’nin raporuna göre, sadece 2016 yılında Amerika’nın Suriye ve Irak’a attığı bomba sayısının 24 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Aynı Obama, daha önce krımızıçizgi olarak belirlediği Esad’ın kimyasal saldırılarını görmezden gelmiş ve yüz binlerce kişinin ölümünü izlemişti.

Irak: Eski Başkan George W. Bush tarafından 2003 yılında işgal edilen Irak, Amerikan ordusundan en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu. İşgal nedeniyle sosyolojik dengelerin bozulduğu ülkeden Obama’nın ani çekilme kararı başta olmak üzere hataları yüzünden bir uluslararası terör örgütü çıkarken, 2003 yılından bu yana yüz binlerce masum sivil hayatını kaybetti.

Libya: Birleşmiş Milletler’in (BM) kararıyla 2011’de dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’yi devirmek için başlatılan operasyonlar kapsamında ülkeye müdahale eden ABD ordusu, devleti başsız toplumu ise istikrarsız bir hale getirdi. DEAŞ’ın kolayca yerleşmesine zemin hazırlayan ABD operasyonları bugün hala Sirte’deki terör örgütü unsurlarına karşı sürüyor.

Yemen: 2015’te gerçekleşen darbenin ardından Yemen kendini sürekli bir çatışma ortamının içerisinde buldu. İran destekli Husilerin büyük sivil kayıplara yol açtığı ülkede Amerikan ordusu Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona hem hava hem de lojistik destek sundu. BM’nin raporuna göre, ABD’nin Yemen’de insansız hava araçları ile düzenlediği saldırılarda son bir yılda onlarca sivil hayatını kaybetti.

Somali: Trump’ın vize yasağı getirdiği ülkelerden Somali de Obama’nın ‘özgürlük’ bombalarına maruz kaldı. Terör örgütü Eş-Şebab’la mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarında Amerikan İHAlarının saldırıları sivil ölümlere yol açarken, Washington’ın 2007’de Etiyopya’nın Somali’yi işgaline destek vermesi bölgeyi kan gölüne çevirdi.