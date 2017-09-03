Obama'nın Trump için Oval Ofis'e bıraktığı mektup 8 ay sonra yayınlandı

Trump, ocakta görevi devraldığında Obama'nın bir geleneği yerine getirerek kendisi için Oval Ofis'teki çalışma masasının çekmecesine bıraktığı mektubu 'uzun, karmaşık ve düşünceli' olarak tanımlamış fakat içeriğini basınla paylaşmayacaklarını söylemişti.

CNN televizyonu ise sekiz ay sonra Obama'nın Trump'a bıraktığı mektubun içeriğini yayınladı.

CNN'in Trump'ın gösterdiği birinden bir kopyasını aldığını belirttiği mektubun girişinde, Obama, başkanlık makamı hakkında şunları söylüyor:

"Bu, başarı için belli bir modeli olmayan her şeyden farklı bir makam. O nedenle benden gelecek herhangi bir tavsiyenin sana yardımcı olup olmayacağından emin değilim. Yine de bu makamda geçirdiği son 8 yıla ilişkin birkaç izlenimi yazmak isterim."

Obama, 275 kelimeden oluşan mektubunda, hem Trump hem de kendisinin başkan olabildikleri için ‘farklı biçimlerde çok iyi bir talihle kutsandığını' söylüyor.

"Herkes bizim kadar şanslı değil. Sıkı çalışmak isteyen her çocuk ve aile için daha fazla başarı basamağı inşa etmek için gereken her şeyi yapmak bizim elimizde" diye devam eden Obama mektupta, ‘siyasi kazanç için demokrasi ilkelerini aşındırmamak gerektiğine' dair bir uyarıda bulunuyor.

Obama'nın Trump'a mektubu, "İyi şanslar, Tanrı yardımcın olsun" kelimeleri ile bitiyor.

ABD'deki başkanların kendilerinden sonra göreve gelecek kişilere tavsiyeler içeren mektuplar bırakması yıllardır süren bir gelenek.

Sözgelimi Obama'nın selefi George W. Bush da kendisi için Oval Ofis'e bir mektup bırakıp tavsiyelerde bulunmuştu. Bush, Obama'yı hayal kırıklığına uğrayabileceği konusunda uyarmış, zorlu dönemlerden geçeceğini hatırlatmış ama Tanrı'nın, ailesinin ve halkın yardımıyla bunların üstesinden geleceğini söylemişti.

Bush da 2011'de görevi devraldığı Bill Clinton'dan şöyle bir mektup almıştı: "Omuzlarındaki yük çok ağır ama bazen abartılıyor. İnandığın şeyi yapmanın mutluluğunu ifade edecek kelime yok. Dualarım seninle ve ailenle." (Sputnik)