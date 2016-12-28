Öğretmen dehşeti kamerada! Tekme tokat...
Çin'de bir okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde öğretmenin iki çocuğu tekmeleyerek dövdüğü görülüyor.
Çin'den gelen görüntüler kan dondurdu. Görüntülerde ilkokul öncesi hazırlık sınıfında küçük yaştaki çocuklar öğretmenleri tarafından dövülüyor. Çocuklara nedensiz yere, tekme tokat atan öğretmen dehşeti tüm dünyada tepkiyle karşılandı...
AİLELER ÖĞRETMEN HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU
Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Çocukların ailelere öğretmen hakkında şikayetçi oldu...
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