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Güney Afrika’da trafik kazası: 20 ölü

Güney Afrika’da okul servisi ile tırın çarpışması sonucu 20 çocuk hayatını kaybetti.

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Yerel basına göre, başkent Pretorya’nın kuzeyindeki Mpumalanga eyaletinde, 5-10 yaşlarındaki çocukları taşıyan okul servisi ile bir tır çarpıştı. Çarpışma sonrası alev alan servis minibüsündeki 20 çocuk yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Ulaştırma Bakanı Joe Maswanganyi, çocukların ailelerine baş sağlığı diledi.

Güney Afrika'da Paskalya Bayramı döneminde meydana gelen trafik kazalarında toplam 235 kişi hayatını kaybetti.

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