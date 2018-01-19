Okyanuslar 2017'de son yılların en sıcak dönemini yaşadı

CAS Atmosferik Fizik Enstitüsünün araştırmasına göre, devam eden küresel ısınma nedeniyle okyanuslar geçen yıl, 2015’ten sonra en sıcak dönemini yaşadı.

Okyanusların 2017'de, 1981-2010 yılları okyanus sıcaklık ortalamasının çok üstünde sıcaklık değerlerine ulaştığı belirtilen araştırmada, Atlantik ve Antarktika okyanuslarının da geçen yıl en hızlı ısınan okyanuslar olduğu kaydedildi.

Küresel ısınmada ısının çoğunun okyanuslar tarafından tutulmasının yanı sıra denizlerdeki sıcaklık artışının küresel ısınmanın en belirleyici sinyal olduğu vurgulanan araştırmada bu nedenle kutuplardaki buz tabakalarda erimeler meydana geleceği ve bu erimelerin mevcut okyanus seviyelerini etkileyeceği ifade edildi.

Araştırmada ayrıca deniz seviyesinin 2 bin metre altında yükselen sıcaklığın da okyanus ekosisteminde yaşayan canlıların yaşamlarının tehlikeye attığına dikkat çekildi.

ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesiden (NASA) dün yapılan açıklamada, Dünya'da uzun dönem ısınma trendinin devam ettiği vurgulanarak, 2017'deki küresel ortalama kara sıcaklığının, 1951-1980 yılları arasındaki ortalamaya göre, 0,9 derece daha yüksek olduğu belirtilmişti.